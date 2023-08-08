WPVM AND FIRST WAVE ARE GIVING AWAY TWO TICKETS TO SEE JOAN JETT IN CONCERT ON SEPTEMBER 9.
𝙳𝚘 𝚢𝚘𝚞 𝚠𝚊𝚗𝚝 𝚊 𝚌𝚑𝚊𝚗𝚌𝚎 𝚝𝚘 𝚜𝚎𝚎 𝙹𝚘𝚊𝚗 𝙹𝚎𝚝𝚝 𝚊𝚗𝚍 𝚝𝚑𝚎 𝙱𝚕𝚊𝚌𝚔𝚑𝚎𝚊𝚛𝚝𝚜 𝚋𝚕𝚘𝚠 𝚝𝚑𝚎 𝚛𝚘𝚘𝚏 𝚘𝚏𝚏 𝙷𝚊𝚛𝚛𝚊𝚑’𝚜 𝙲𝚑𝚎𝚛𝚘𝚔𝚎𝚎 𝚁𝚎𝚜𝚘𝚛𝚝? 𝚆𝚎𝚕𝚕, 𝚆𝙿𝚅𝙼’𝚜 𝙵𝚒𝚛𝚜𝚝 𝚆𝚊𝚟𝚎 𝚊𝚗𝚍 𝙱𝚕𝚊𝚌𝚔𝚑𝚎𝚊𝚛𝚝 𝚁𝚎𝚌𝚘𝚛𝚍𝚜 𝚠𝚒𝚕𝚕 𝚍𝚘 𝚓𝚞𝚜𝚝 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚋𝚢 𝚐𝚒𝚟𝚒𝚗𝚐 𝚢𝚘𝚞 𝚝𝚑𝚎 𝚘𝚙𝚙𝚘𝚛𝚝𝚞𝚗𝚒𝚝𝚢 𝚝𝚘 𝚜𝚌𝚘𝚛𝚎 𝚝𝚠𝚘 𝚝𝚒𝚌𝚔𝚎𝚝𝚜. 𝙹𝚘𝚊𝚗 𝚑𝚒𝚝𝚜 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚝𝚊𝚐𝚎 𝚘𝚗 𝚂𝚊𝚝𝚞𝚛𝚍𝚊𝚢, 𝚂𝚎𝚙𝚝𝚎𝚖𝚋𝚎𝚛 𝟿𝚝𝚑 𝚊𝚝 𝟽:𝟹0 𝚙.𝚖. 𝚒𝚗 𝙲𝚑𝚎𝚛𝚘𝚔𝚎𝚎, 𝙽𝚘𝚛𝚝𝚑 𝙲𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊, 𝚊𝚋𝚘𝚞𝚝 𝚊𝚗 𝚑𝚘𝚞𝚛 𝚏𝚛𝚘𝚖 𝙰𝚜𝚑𝚎𝚟𝚒𝚕𝚕𝚎.
𝙷𝚎𝚛𝚎’𝚜 𝚑𝚘𝚠 𝚢𝚘𝚞 𝚎𝚗𝚝𝚎𝚛 𝚝𝚑𝚎 𝚐𝚒𝚟𝚎𝚊𝚠𝚊𝚢:
𝙴𝚖𝚊𝚒𝚕 𝙵𝚒𝚛𝚜𝚝 𝚆𝚊𝚟𝚎 𝚊𝚝 𝚠𝚙𝚟𝚖𝚏𝚒𝚛𝚜𝚝𝚠𝚊𝚟𝚎@𝚐𝚖𝚊𝚒𝚕.𝚌𝚘𝚖 𝚊𝚗𝚍 𝚙𝚕𝚊𝚌𝚎 “𝙹𝚘𝚊𝚗” 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚂𝚞𝚋𝚓𝚎𝚌𝚝 𝙻𝚒𝚗𝚎. 𝚆𝚛𝚒𝚝𝚎 𝚢𝚘𝚞𝚛 𝙽𝚊𝚖𝚎, 𝙿𝚑𝚘𝚗𝚎 𝙽𝚞𝚖𝚋𝚎𝚛, 𝚊𝚗𝚍 𝚆𝚑𝚎𝚛𝚎 𝚈𝚘𝚞 𝙻𝚒𝚟𝚎 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚎𝚖𝚊𝚒𝚕’𝚜 𝚋𝚘𝚍𝚢. 𝙿𝚛𝚎𝚜𝚜 “𝚂𝚎𝚗𝚍.” 𝚃𝚑𝚊𝚝’𝚜 𝚒𝚝!
𝚆𝚎’𝚕𝚕 𝚌𝚘𝚗𝚝𝚊𝚌𝚝 𝚝𝚑𝚎 𝚠𝚒𝚗𝚗𝚎𝚛 𝚘𝚗 𝚂𝚞𝚗𝚍𝚊𝚢, 𝚂𝚎𝚙𝚝𝚎𝚖𝚋𝚎𝚛 𝟹 𝚊𝚗𝚍 𝚊𝚗𝚗𝚘𝚞𝚗𝚌𝚎 𝚝𝚑𝚎𝚒𝚛 𝚗𝚊𝚖𝚎 𝚘𝚗 𝚘𝚞𝚛 𝚃𝚑𝚞𝚛𝚜𝚍𝚊𝚢, 𝚂𝚎𝚙𝚝𝚎𝚖𝚋𝚎𝚛 𝟽𝚝𝚑, 𝟻 𝚙.𝚖. 𝚜𝚑𝚘𝚠. 𝙶𝚘𝚘𝚍 𝚕𝚞𝚌𝚔, 𝚊𝚗𝚍 𝚊 𝚋𝚒𝚐 𝚃𝙷𝙰𝙽𝙺 𝚈𝙾𝚄 𝚝𝚘 𝙱𝚕𝚊𝚌𝚔𝚑𝚎𝚊𝚛𝚝 𝚁𝚎𝚌𝚘𝚛𝚍𝚜!
𝙵𝚒𝚛𝚜𝚝 𝚆𝚊𝚟𝚎 𝚜𝚝𝚛𝚎𝚊𝚖𝚜 𝚊𝚝 𝚠𝚙𝚟𝚖𝚏𝚖.𝚘𝚛𝚐 𝚊𝚗𝚍 𝚘𝚟𝚎𝚛 𝚝𝚑𝚎 𝚊𝚒𝚛 𝚊𝚝 𝟷0𝟹.𝟽-𝙵𝙼 𝚘𝚗:
𝚃𝚑𝚞𝚛𝚜𝚍𝚊𝚢𝚜 𝚊𝚝 𝟻:00 𝙿𝙼 𝚄𝚂 𝙴𝚊𝚜𝚝𝚎𝚛𝚗
𝚂𝚊𝚝𝚞𝚛𝚍𝚊𝚢𝚜 𝚊𝚝 𝙽𝚘𝚘𝚗 𝚊𝚗𝚍 𝟷𝟷:00 𝙿𝙼 𝚄𝚂 𝙴𝚊𝚜𝚝𝚎𝚛𝚗
𝙿𝚊𝚜𝚝 𝚜𝚑𝚘𝚠𝚜 𝚊𝚟𝚊𝚒𝚕𝚊𝚋𝚕𝚎 𝚊𝚗𝚢𝚝𝚒𝚖𝚎 𝚊𝚝 𝚠𝚙𝚟𝚖𝚏𝚖.𝚘𝚛𝚐/𝚏𝚒𝚛𝚜𝚝-𝚠𝚊𝚟𝚎
𝙰𝚕𝚎𝚡𝚊: “𝙿𝚕𝚊𝚢 𝚝𝚑𝚎 𝚅𝚘𝚒𝚌𝚎 𝚘𝚏 𝙰𝚜𝚑𝚎𝚟𝚒𝚕𝚕𝚎”