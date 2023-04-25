Peter Abzug on the road with Steve Diggle and the Buzzcocks
𝚂𝚘 𝚝𝚑𝚛𝚒𝚕𝚕𝚎𝚍 𝚊𝚗𝚍 𝚐𝚛𝚊𝚝𝚎𝚏𝚞𝚕 𝚝𝚘 @stevediggleofficial (𝙻) 𝚏𝚘𝚛 𝚒𝚗𝚟𝚒𝚝𝚒𝚗𝚐 𝚖𝚎 𝚋𝚊𝚌𝚔𝚜𝚝𝚊𝚐𝚎 𝚏𝚘𝚛 𝚊 𝚌𝚑𝚊𝚝 𝚊𝚗𝚍 𝚍𝚛𝚒𝚗𝚔 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚑𝚒𝚖 𝚊𝚗𝚍 𝚝𝚑𝚎 𝙱𝚞𝚣𝚣𝚌𝚘𝚌𝚔𝚜 𝚊𝚏𝚝𝚎𝚛 𝚝𝚑𝚎𝚒𝚛 𝚆𝚊𝚛𝚛𝚒𝚗𝚐𝚝𝚘𝚗, 𝚄.𝙺. 𝚌𝚘𝚗𝚌𝚎𝚛𝚝. 𝚃𝚑𝚎 𝚋𝚊𝚗𝚍 𝚙𝚊𝚌𝚔𝚎𝚍 𝙿𝚊𝚛𝚛 𝙷𝚊𝚕𝚕, 𝚊𝚗𝚍 𝚝𝚑𝚎𝚢 𝚠𝚎𝚛𝚎 𝚊𝚜 𝚝𝚒𝚐𝚑𝚝 𝚊𝚜 𝚎𝚟𝚎𝚛. 𝚃𝚑𝚊𝚗𝚔𝚜, 𝚂𝚝𝚎𝚟𝚎, 𝚏𝚘𝚛 𝚌𝚘𝚗𝚝𝚒𝚗𝚞𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚘 𝚙𝚛𝚘𝚍𝚞𝚌𝚎 𝚗𝚎𝚠 𝚖𝚊𝚝𝚎𝚛𝚒𝚊𝚕 𝚠𝚑𝚒𝚕𝚎 𝚔𝚎𝚎𝚙𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎 𝚋𝚊𝚗𝚍 𝚝𝚛𝚞𝚎 𝚝𝚘 𝚒𝚝𝚜 𝚙𝚞𝚗𝚔 𝚛𝚘𝚘𝚝𝚜! 𝙱𝚎𝚜𝚝 𝚘𝚏 𝚕𝚞𝚌𝚔 𝚏𝚘𝚛 𝚝𝚑𝚎 𝚛𝚎𝚜𝚝 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚝𝚘𝚞𝚛!
𝚂𝚝𝚛𝚎𝚊𝚖𝚒𝚗𝚐 𝚊𝚝 𝚠𝚙𝚟𝚖𝚏𝚖.𝚘𝚛𝚐 𝚊𝚗𝚍 𝚘𝚟𝚎𝚛 𝚝𝚑𝚎 𝚊𝚒𝚛 𝚊𝚝 𝟷0𝟹.𝟽 𝚘𝚗 𝚃𝚑𝚞𝚛𝚜𝚍𝚊𝚢𝚜 𝚊𝚝 𝟻:00 𝙿𝙼 𝙴𝚃 (𝟸𝟸:00 𝙱𝚂𝚃) 𝚊𝚗𝚍 𝚂𝚊𝚝𝚞𝚛𝚍𝚊𝚢𝚜 𝚊𝚝 𝚗𝚘𝚘𝚗 𝙴𝚃 (𝟷𝟽:00 𝙱𝚂𝚃) 𝚊𝚗𝚍 𝟷𝟷:00 𝙿𝙼 𝙴𝚃 (0𝟺:00 𝙱𝚂𝚃), 𝚊𝚗𝚍 𝚘𝚗 𝚁𝙾𝚇𝙰𝚕𝚒𝚟𝚎.𝚌𝚘.𝚞𝚔 𝟷𝟾:00 (𝙱𝚂𝚃). 𝙵𝚒𝚛𝚜𝚝 𝚆𝚊𝚟𝚎 𝚜𝚑𝚘𝚠𝚜 𝚊𝚛𝚎 𝚊𝚕𝚠𝚊𝚢𝚜 𝚊𝚟𝚊𝚒𝚕𝚊𝚋𝚕𝚎 𝚊𝚝 𝚠𝚙𝚟𝚖𝚏𝚖.𝚘𝚛𝚐/𝚏𝚒𝚛𝚜𝚝-𝚠𝚊𝚟𝚎.